Animation nature “les ailes colorées du papillon”, 21 juillet 2022, . Animation nature “les ailes colorées du papillon”

2022-07-21 14:50:00 14:50:00 – 2022-07-21 16:50:00 16:50:00 Lors de cette sortie vous découvrirez le monde des papillons et des autres insectes. Nous les observerons avec respect et découvrirons les bases pour les déterminer.

RDV à 14h au parking du Pont rouge. Prévoir des chaussures de randonnée.

