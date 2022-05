Animation nature “le jeu de la botanique”

2022-07-17 – 2022-07-17 La botanique comme un jeu d’enfant vous n’y croyez pas ? C’est pourtant ce que vous propose Elise lors de cette sortie : découverte de plantes rigolotes, anecdotes naturalistes et bricolages vous aideront à retenir les plantes et leur usages.

De 10h à 12h, RDV au parking des Basses eaux.

La botanique comme un jeu d'enfant vous n'y croyez pas ? C'est pourtant ce que vous propose Elise lors de cette sortie : découverte de plantes rigolotes, anecdotes naturalistes et bricolages vous aideront à retenir les plantes et leur usages.

De 10h à 12h, RDV au parking des Basses eaux.

Animation gratuite. Prévoir des chaussures de randonnée. Réservation conseillée.

