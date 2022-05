[Animation nature] Le jardin autrement Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Catégories d’évènement: 76550

Hautot-sur-Mer

[Animation nature] Le jardin autrement Hautot-sur-Mer, 11 juin 2022, Hautot-sur-Mer. [Animation nature] Le jardin autrement Hautot-sur-Mer

2022-06-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12

2022-06-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12
Hautot-sur-Mer 76550

Venez participer à une animation organisée par Dieppe-Maritime et Nouvelles Elégances abordant les nouvelles pratiques pour entretenir un jardin de façon plus saine.

