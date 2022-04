[Animation nature] Land Art

2022-04-27 – 2022-04-27 [Animation nature] Land Art Sortie en nature à la découverte du land art

De tout temps , les hommes se sont servis de la nature, de ses formes, de ses couleurs, de ses matériaux pour s’exprimer : poudre de pierre déposée en peintures pariétales ou mandala naturel et bien d’autres formes d’expression artistiques… Le parc naturel régional du Morvan vous propose de découvrir le land art dans toutes ses formes ! Lieu de rdv donné à l’inscription

Tarif : 4 euros par personne et gratuit pour les moins de 8 ans

De 14h00 à 16h00 Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Prévoir des vêtements de pluie ainsi que des chaussures adaptées. [Animation nature] Land Art Sortie en nature à la découverte du land art

