Animation Nature – La pêche miraculeuse Veulettes-sur-Mer, 18 juillet 2022, Veulettes-sur-Mer.

Animation Nature – La pêche miraculeuse Place du chemin du catelier Devant le casino Veulettes-sur-Mer

2022-07-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-18 12:00:00 12:00:00 Place du chemin du catelier Devant le casino

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime Veulettes-sur-Mer

Quand la mer se retire, le peuple de la marée s’éveille : crabes, crevettes, fées et bigorneaux se montrent discrètement à qui sait les regarder. Enfilez vos bottes et venez découvrir leur aventure merveilleuse avec Élise d’Entre Terre et Merveilles.

