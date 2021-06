Guissény Guissény Finistère, Guissény Animation Nature : « La nature dans les murs du bourg » Guissény Guissény Catégories d’évènement: Finistère

Animation Nature : « La nature dans les murs du bourg » Guissény, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Guissény. Animation Nature : « La nature dans les murs du bourg » 2021-07-28 09:45:00 – 2021-07-28 12:00:00 Rdv à l’Office du Tourisme Place Saint-Sezny

Guissény Finistère Pas besoin d’aller bien loin pour observer la nature : sous nos toits, sur nos murs, élisent domicile oiseaux, mammifères, insectes, fougères… Venez faire ce tour dans les ruelles du bourg de Guissény et voir avec un autre œil notre environnement quotidien. accueilguisseny@gmail.com +33 2 98 25 61 05 http://www.guisseny.net/ Pas besoin d’aller bien loin pour observer la nature : sous nos toits, sur nos murs, élisent domicile oiseaux, mammifères, insectes, fougères… Venez faire ce tour dans les ruelles du bourg de Guissény et voir avec un autre œil notre environnement quotidien. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guissény Autres Lieu Guissény Adresse Rdv à l'Office du Tourisme Place Saint-Sezny Ville Guissény lieuville 48.63473#-4.40881