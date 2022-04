Animation Nature : La forêt sensorielle Saint-Laurent-en-Caux Saint-Laurent-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Laurent-en-Caux

Seine-Maritime

Animation Nature : La forêt sensorielle Saint-Laurent-en-Caux, 22 avril 2022, Saint-Laurent-en-Caux. Animation Nature : La forêt sensorielle Saint-Laurent-en-Caux

2022-04-22 – 2022-04-22

Saint-Laurent-en-Caux Seine-Maritime Saint-Laurent-en-Caux Venez participer à une découverte sensorielle inédite : Les yeux bandés, à l’écoute des chants d’oiseaux ou encore à l’envers, ouvrez grand les yeux pour capter la faune et la flore forestière ! Matériel : prévoir de bonnes chaussures de randonnée Venez participer à une découverte sensorielle inédite : Les yeux bandés, à l’écoute des chants d’oiseaux ou encore à l’envers, ouvrez grand les yeux pour capter la faune et la flore forestière ! Matériel : prévoir de bonnes chaussures de randonnée tourisme@plateaudecaux.fr +33 6 37 96 69 07 Venez participer à une découverte sensorielle inédite : Les yeux bandés, à l’écoute des chants d’oiseaux ou encore à l’envers, ouvrez grand les yeux pour capter la faune et la flore forestière ! Matériel : prévoir de bonnes chaussures de randonnée Saint-Laurent-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Laurent-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Laurent-en-Caux Adresse Ville Saint-Laurent-en-Caux lieuville Saint-Laurent-en-Caux Departement Seine-Maritime

Animation Nature : La forêt sensorielle Saint-Laurent-en-Caux 2022-04-22 was last modified: by Animation Nature : La forêt sensorielle Saint-Laurent-en-Caux Saint-Laurent-en-Caux 22 avril 2022 Saint-Laurent-en-Caux seine-maritime

Saint-Laurent-en-Caux Seine-Maritime