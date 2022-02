Animation Nature – Jouons avec la nature Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Animation Nature – Jouons avec la nature Saint-Valery-en-Caux, 11 juillet 2022, Saint-Valery-en-Caux. Animation Nature – Jouons avec la nature Saint-Valery-en-Caux

2022-07-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-11 12:00:00 12:00:00

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Laissez-vous guider par vos envies et l’animatrice afin de créer de jolis jouets avec quelques bouts de bois, des fleurs colorées ou même une coquille d’escargot. Une autre manière de se promener dans la nature.

Chaussures de randonnées conseillées. Laissez-vous guider par vos envies et l’animatrice afin de créer de jolis jouets avec quelques bouts de bois, des fleurs colorées ou même une coquille d’escargot. Une autre manière de se promener dans la nature.

Chaussures de randonnées conseillées. Laissez-vous guider par vos envies et l’animatrice afin de créer de jolis jouets avec quelques bouts de bois, des fleurs colorées ou même une coquille d’escargot. Une autre manière de se promener dans la nature.

Chaussures de randonnées conseillées. Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime

Animation Nature – Jouons avec la nature Saint-Valery-en-Caux 2022-07-11 was last modified: by Animation Nature – Jouons avec la nature Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux 11 juillet 2022 Saint-Valery-en-Caux seine-maritime

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime