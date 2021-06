Guissény Guissény Finistère, Guissény Animation Nature : « Jouer avec la nature » Guissény Guissény Catégories d’évènement: Finistère

Guissény Finistère Guissény Siffler avec un brin d’herbe, une noisette, tresser du jonc, faire des personnages avec de l’herbe sèche… vous connaissez ? Pas besoin de beaucoup de talent mais un peu d’imagination pour retrouver la créativité d’autrefois. A vous de jouer ! accueilguisseny@gmail.com +33 2 98 25 61 07 http://www.guisseny.net/ Siffler avec un brin d’herbe, une noisette, tresser du jonc, faire des personnages avec de l’herbe sèche… vous connaissez ? Pas besoin de beaucoup de talent mais un peu d’imagination pour retrouver la créativité d’autrefois. A vous de jouer ! dernière mise à jour : 2021-06-17 par TOURISME COTE DES LEGENDES – NORD BRETAGNE

