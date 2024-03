Animation nature, géologique et chantier de bénévoles Gan, samedi 23 mars 2024.

Animation nature, géologique et chantier de bénévoles Gan Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une animation nature et géologique suivi d’un chantier de bénévoles sur la pelouse sèche de Broc-Latapy.

La journée débutera le matin par une petite collation pour se réchauffer puis par une animation sur la pelouse sèche de Broc-Latapy.

Au programme découverte de l’avifaune, des premiers papillons et premières plantes des pelouses (Orchidées, Anémone des jardins …), de la géologie (ancienne carrière, piémont pyrénéen …)

La journée se poursuivra l’après-midi par un petit chantier de débroussaillage et installation de passages pour piétons dans les clôtures (chicanes) sur la pelouse de Broc.

Prévoir chaussures de randonnée ou équivalent obligatoires (terrain en pente), vêtements chauds et imperméables, pique-nique, eau …

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription (Inscription obligatoire) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine t.laporte@cen-na.org

L’événement Animation nature, géologique et chantier de bénévoles Gan a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Pau