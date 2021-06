Guissény Guissény Finistère, Guissény Animation Nature : « Étrange estran… un monde extraordinaire sous les algues et les cailloux » » Guissény Guissény Catégories d’évènement: Finistère

Guissény

Animation Nature : « Étrange estran… un monde extraordinaire sous les algues et les cailloux » » Guissény, 11 août 2021-11 août 2021, Guissény. Animation Nature : « Étrange estran… un monde extraordinaire sous les algues et les cailloux » » 2021-08-11 13:45:00 – 2021-08-11 17:00:00

Guissény Finistère Quand la mer se retire, on découvre un paysage de sables, de rochers couverts d’algues ou de coquillages parfois les deux. Dans les mares, sous les rochers et sous le goémon, des animaux aux formes et aux modes de vie étonnants se tapissent : balanes épatantes, anémones tentaculaires, gobies colorés… Le pêcheur à pied passe à côté sans trop s’en soucier, mais nous, nous essaierons d’en attraper quelques uns, le temps de faire connaissance puis nous relâcherons nos captures… Quand la mer se retire, on découvre un paysage de sables, de rochers couverts d’algues ou de coquillages parfois les deux. Dans les mares, sous les rochers et sous le goémon, des animaux aux formes et aux modes de vie étonnants se tapissent : balanes épatantes, anémones tentaculaires, gobies colorés… Le pêcheur à pied passe à côté sans trop s’en soucier, mais nous, nous essaierons d’en attraper quelques uns, le temps de faire connaissance puis nous relâcherons nos captures… dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guissény Autres Lieu Guissény Adresse Ville Guissény lieuville 48.63749#-4.44501