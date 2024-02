Animation nature et un chantier de bénévoles sur la tourbière d’Archilondo Lecumberry, mercredi 13 mars 2024.

Animation nature et un chantier de bénévoles sur la tourbière d’Archilondo Lecumberry Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la Commission Syndicale du Pays de Cize organisent une animation nature et un chantier de bénévoles sur la tourbière d’Archilondo

La journée débutera le matin par une petite collation pour se réchauffer puis par une animation sur la tourbière d’Archilondo qui regorgent de biodiversité. Au programme découverte de la tourbière, reproduction de la Grenouille rousse, recherche d’indices de présence de Loutre d’Europe et de Desman des Pyrénées, observation de l’avifaune des cours d’eau … La journée se poursuivra l’après-midi par un petit chantier de restauration d’un exclos (mise en défens) sur la superbe et vaste tourbière d’Archilondo.

Inscription obligatoire t.laporte@cen-na.org

Renseignements 07 69 96 51 83 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 10:00:00

fin : 2024-03-13

Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine t.laporte@cen-na.org

