Animation Nature : Découverte de la mare Prétot-Vicquemare, 16 juin 2021-16 juin 2021, Prétot-Vicquemare.

Animation Nature : Découverte de la mare 2021-06-16 14:30:00 – 2021-06-16 16:30:00

Prétot-Vicquemare Seine-Maritime Prétot-Vicquemare

Beaucoup d’animaux sont à découvrir : des plus classiques comme les poissons aux plus discrets comme les libellules. Dans le village natal de Bourvil, la découverte de cet écosystème ne vous laissera pas indifférent.

Venez en découvrir plus sur les animaux vivants dans la mare.

Pour tout public (famille, enfants, adolescents).

Dans le but d’en apprendre plus sur eux, découvrir leurs moyens de survie, moyens de reproduction, moyens de défense etc…

