Animation Nature : Cuisine sauvage « Ces plantes que l’on mange » Etang du Puits Cerdon, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

par la ferme des grandes gorges –

Plantain, alliaire ou encore pissenlit, autant de plantes comestibles et médicinales que nous avons petit à petit oubliées. Profitons de cette balade pour redécouvrir l’utilité de toutes les plantes de nos campagnes : en salade, en pesto ou en gâteau. Une sortie nature à découvrir avec les papilles! Viendra ensuite le temps d’un apéritif 100% local et sauvage pour redécouvrir les goûts et odeurs d’autrefois.

