Animation nature “contes au crépuscule”

2022-08-12 – 2022-08-12 Participez à cette promenade au crépuscule, entre mer et falaise. Elise vous contera la nature entre chiens et loups.

RDV à 20h30 au parking du Pont rouge. Prévoir des chaussures de randonnée.

Durée 1h30. Gratuit.

