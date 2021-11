Saint-Paul-et-Valmalle Saint-Paul-et-Valmalle Hérault, Saint-Paul-et-Valmalle ANIMATION NATURE AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX Saint-Paul-et-Valmalle Saint-Paul-et-Valmalle Catégories d’évènement: Hérault

2021-10-24 – 2021-12-18

ANIMATION NATURE AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
2021-10-24 – 2021-12-18
Saint-Paul-et-Valmalle

Sur le thème des chauves-souris : « un battement d'aile dans la nuit, mais qu'est ce donc ? un oiseau ? un papillon ? Mais non, c'est une chauve souris ! A l'aide de divers supports ludiques, vous découvrirez ces mystérieux êtres volants. Les plus habiles pourront fabriquer une maquette à rapporter à la maison !

bibliotheque@cc-vallee-herault.fr +33 4 67 55 19 09

