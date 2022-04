Animation nature au lac du Cébron, 24 juillet 2022, .

Animation nature au lac du Cébron

2022-07-24 14:30:00 – 2022-07-24 18:00:00

Ouvrez les yeux, écoutez… La nature s’offre à vous au lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé. Grâce aux conseils avisés des animateurs des Grimpereaux de l’Hermitain, découvrez le lac et les espèces qu’il abrite. La structure est spécialisée ans l’éducation à l’environnement et les activités sportives de nature. Animation gratuite, de 14 h 30 à 18 h. Chaque dimanche, à l’Observatoire des Terres Noires, les animateurs des associations d’éducation à l’environnement du département vous attendent pour vous présenter la biodiversité de cet espace naturel remarquable, de 14 h 30 à 18 h. Offertes par le département des Deux-Sèvres, ces animations sont gratuites, ouvertes à tous et sans réservation. Programme d’avril à juillet : https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/les-animations-au-lac-du-cebron-reviennent

Ouvrez les yeux, écoutez… La nature s’offre à vous au lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé. Grâce aux conseils avisés des animateurs des Grimpereaux de l’Hermitain, découvrez le lac et les espèces qu’il abrite. La structure est spécialisée ans l’éducation à l’environnement et les activités sportives de nature. Animation gratuite, de 14 h 30 à 18 h. Chaque dimanche, à l’Observatoire des Terres Noires, les animateurs des associations d’éducation à l’environnement du département vous attendent pour vous présenter la biodiversité de cet espace naturel remarquable, de 14 h 30 à 18 h. Offertes par le département des Deux-Sèvres, ces animations sont gratuites, ouvertes à tous et sans réservation. Programme d’avril à juillet : https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/les-animations-au-lac-du-cebron-reviennent

Ouvrez les yeux, écoutez… La nature s’offre à vous au lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé. Grâce aux conseils avisés des animateurs des Grimpereaux de l’Hermitain, découvrez le lac et les espèces qu’il abrite. La structure est spécialisée ans l’éducation à l’environnement et les activités sportives de nature. Animation gratuite, de 14 h 30 à 18 h. Chaque dimanche, à l’Observatoire des Terres Noires, les animateurs des associations d’éducation à l’environnement du département vous attendent pour vous présenter la biodiversité de cet espace naturel remarquable, de 14 h 30 à 18 h. Offertes par le département des Deux-Sèvres, ces animations sont gratuites, ouvertes à tous et sans réservation. Programme d’avril à juillet : https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/les-animations-au-lac-du-cebron-reviennent

dernière mise à jour : 2022-04-26 par