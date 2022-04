Animation nature au lac du Cébron, 26 juin 2022, .

Animation nature au lac du Cébron

2022-06-26 – 2022-06-26

Ouvrez les yeux, écoutez… La nature s’offre à vous au lac du Cébron, à Saint-Loup-Lamairé. Grâce aux conseils avisés des animateurs du Bocage Pays Branché, cette structure spécialisée dans la valorisation des paysages et de la biodiversité, ainsi que dans la gestion des espaces, découvrez le lac et les espèces qu’il abrite. Animation gratuite, de 14 h 30 à 18 h. Chaque dimanche, à l’Observatoire des Terres Noires, les animateurs des associations d’éducation à l’environnement du département vous attendant pour vous présenter la biodiversité de cet espace naturel remarquable, de 14 h 30 à 18 h. Offertes par le département des Deux-Sèvres, ces animations sont gratuites, ouvertes à tous et sans réservation. Programme d’avril à juillet : https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/les-animations-au-lac-du-cebron-reviennent

