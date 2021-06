Animation Nature au jardin Ferme de la Cure, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sailly.

Animation Nature au jardin

du samedi 10 juillet au samedi 28 août à Ferme de la Cure

### Animation Nature – Le jardin de la ferme La Ferme de la Cure est une ferme traditionnelle du Vexin français de plus de 300 ans. Elle est aujourd’hui un lieu de sensibilisation à la biodiversité et à la permaculture. Petit.e.s et grand.e.s sont invités pour une animation nature dans le jardin pédagogique de la ferme ! ### Accès Pour la sécurité de tous.tes, nous vous remercions de respecter les consignes sanitaires dans l’enceinte de la ferme : port du masque obligatoire, masques et gel hydroalcoolique à disposition, respect des distanciations physiques, lavage des mains régulier. Nos amis les chiens sont les bienvenus mais ils doivent être tenus en laisse et sociabilisés. Nous avons nous aussi des chiens et d’autres animaux. ### Association La SEVE **Savoirs Ecologiques & Valorisations Environnementales** est une association d’éducation à la Biodiversité créée par des professionnels de l’environnement. Le but de l’association est de **sensibiliser le plus grand nombre, sans restriction de public, aux enjeux environnementaux**. Nous travaillons aussi bien avec un public familial qu’avec des groupes d’enfants lors d’**Animations Nature**. Nous travaillons activement au développement de **Jardins Humains** collaboratifs et solidaires sur les territoires des collectivités locales. Depuis 2016, l’**Ecole de Permaculture** accompagne les projets et les humains débutants ou confirmés à la permaculture par le biais de formations. Le **Bureau d’Études** accompagne des collectivités et des entreprises dans le développement de projets permacoles à grande échelle.

Nous vous remercions de vous inscrire au préalable via HelloAsso (places limitées)

La SEVE vous accueille dans la Ferme de la Cure à l’occasion des Jardins Ouverts en île-de-France pour découvrir les petits habitants du jardin !

Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T13:00:00 2021-07-10T15:00:00;2021-08-11T13:00:00 2021-08-11T15:00:00;2021-08-14T13:00:00 2021-08-14T15:00:00;2021-08-21T13:00:00 2021-08-21T15:00:00;2021-08-28T13:00:00 2021-08-28T15:00:00