Animation Nature – Au crépuscule de la nature Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer

Animation Nature – Au crépuscule de la nature Sotteville-sur-Mer, 15 juillet 2022, Sotteville-sur-Mer. Animation Nature – Au crépuscule de la nature Rue de Beaumont Parking de la mer Sotteville-sur-Mer

2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15 22:30:00 22:30:00 Rue de Beaumont Parking de la mer

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime Sotteville-sur-Mer Venez vous promener avec Elise, à la tombée de la nuit. Les oreilles à l’affût d’histoires farfelues, les yeux apaisés par les ténèbres, laissez vos pas vous guider à travers la nature et les aventures.

