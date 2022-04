Animation nature : A la rencontre des oiseaux nicheurs Marzy Marzy Catégories d’évènement: Marzy

Marzy Nièvre Découverte des bords de l’Allier (sentier du PASSEUR) à pied, à l’aide de nos longues vue, nous observerons les oiseaux nicheurs des grèves, une attention particulière sera apportée à la forêt alluviale présente tout au long de notre cheminement jusqu’au Bec d’Allier.

Découverte des bords de l'Allier (sentier du PASSEUR) à pied, à l'aide de nos longues vue, nous observerons les oiseaux nicheurs des grèves, une attention particulière sera apportée à la forêt alluviale présente tout au long de notre cheminement jusqu'au Bec d'Allier.

Rendez-vous le 12 août de 9h30 à 12h. instant-nature-page@wanadoo.fr +33 3 86 57 98 76 https://www.instant-nature.org/

