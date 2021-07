Animation Nature : « À la découverte du marais du Curnic » Guissény, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Guissény.

Animation Nature : « À la découverte du marais du Curnic » 2021-07-15 09:45:00 – 2021-07-15 12:00:00 Rdv à la Maison de la Digue 16 Route de Penn an Dig, 29880 Guissény

Guissény Finistère

Venez à la découverte des milieux, plantes et animaux qui peuplent le marais de Curnic : les roselières et leurs oiseaux chanteurs, les dépressions dunaires et leurs orchidées, les mares et les libellules… Une diversité incroyable sur quelques hectares !

accueilguisseny@gmail.com +33 2 98 25 61 05

