Animation Natation Piscine de Villejean, 25 avril 2022, Rennes. Animation Natation

du lundi 25 avril au lundi 30 mai à Piscine de Villejean

Le soleil revient, voilà qui donne envie de piquer une petite tête! Les enseignants du SIUAPS vous accueillent du 25 avril au 31 mai sur 4 créneaux horaire: **- lundi 12h-13h ou 13h – 14h** **- Mercredi 12h-13h ou 13h-14h.** Un entraînement sera proposé au tableau pour les débutants, et pour les confirmés. [Inscriptions obligatoires ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1) . Vous pourrez vous inscrire tous les vendredis pour la semaine suivante. A très vite sur les bassins!

gratuit, pour tou.te.s

Venez nager tous les lundis et mercredi à la piscine de Villejean! Piscine de Villejean 1, square d’Alsace Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T12:00:00 2022-04-25T14:00:00;2022-04-27T12:00:00 2022-04-27T14:00:00;2022-05-02T12:00:00 2022-05-02T14:00:00;2022-05-04T12:00:00 2022-05-04T14:00:00;2022-05-09T12:00:00 2022-05-09T14:00:00;2022-05-11T12:00:00 2022-05-11T14:00:00;2022-05-16T12:00:00 2022-05-16T14:00:00;2022-05-18T12:00:00 2022-05-18T14:00:00;2022-05-23T12:00:00 2022-05-23T14:00:00;2022-05-25T12:00:00 2022-05-25T14:00:00;2022-05-30T12:00:00 2022-05-30T14:00:00

