ANIMATION NAMAKEMONO Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle Namakemono : en japonais, nom de l’animal « le paresseux ». Performance danse, musique et théâtre pour jeune public à partir de 3 ans. La curieuse rencontre de deux êtres aussi différents que peuvent être un paresseux et un ours.

L’un casanier habitant sa clairière, aimant la danse et l’autre vagabond débonnaire aimant la musique. Quand ce dernier fait intrusion dans l’univers du sédentaire… Tout est chamboulé. Réservation obligatoire :

Émilie Roesch – diffusion@manok.org – 07 83 100 188 Prix libre – Pass sanitaire +33 7 83 10 01 88 http://www.manok.org/ Man’ok & Cie

