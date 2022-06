ANIMATION : MUSIQUE VERTE À CAP LOIRE

ANIMATION : MUSIQUE VERTE À CAP LOIRE, 13 juillet 2022, . ANIMATION : MUSIQUE VERTE À CAP LOIRE

2022-07-13 – 2022-07-13 Et si on produisait un son avec un bout de bois ? Ou avec un brin d’herbe ? Il faut savoir reconnaître les nombreux éléments naturels pour créer un bon instrument. Confectionnez un kazoo en sureau et repartez avec ! #Bulle Venez fabriquer votre instrument de musique original à Cap Loire ! Et si on produisait un son avec un bout de bois ? Ou avec un brin d’herbe ? Il faut savoir reconnaître les nombreux éléments naturels pour créer un bon instrument. Confectionnez un kazoo en sureau et repartez avec ! #Bulle dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville