Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine Saint-Malon-sur-Mel Organisée par l’Elixir, le bar de Saint-Malon-sur-Mel, la soirée se passera à la salle polyvalente. Elle sera animée par la chanteuse Marina.

Restauration sur place (paninis, crêpes, boissons).

