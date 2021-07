Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Animation musicale Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Animation musicale Saint-Jean-de-Luz, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Jean-de-Luz. Animation musicale 2021-07-18 11:30:00 – 2021-07-18 13:00:00 Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR Avec le groupe Zortzi.

Reprise et réarrangement de chansons basques traditionnelles, folk, rock. Avec le groupe Zortzi.

Reprise et réarrangement de chansons basques traditionnelles, folk, rock. +33 5 59 26 03 16 Avec le groupe Zortzi.

Reprise et réarrangement de chansons basques traditionnelles, folk, rock. sjlac dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Place Louis XIV Kiosque Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville 43.38758#-1.66401