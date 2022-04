Animation musicale pour tout-petits Houtaud, 18 juin 2022, Houtaud.

Animation musicale pour tout-petits La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

2022-06-18 – 2022-06-18 La Tantative 8c rue de la Grande Oie

Houtaud Doubs

Proposé par l’Associataion la tAntative.

Une matinée en douceur teintée de comptines pour le bonheur et l’éveil des tout-petits (et des plus grands). Animation assurée par @Lidwine et Elyse comptines.

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans et leur famille.

https://www.tant-a.org/la-tantative/

Proposé par l’Associataion la tAntative.

Une matinée en douceur teintée de comptines pour le bonheur et l’éveil des tout-petits (et des plus grands). Animation assurée par @Lidwine et Elyse comptines.

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans et leur famille.

La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

dernière mise à jour : 2022-04-09 par