Beinheim Bas-Rhin l’occasion de ses 20 ans, l’OHB vous invite à venir partager un moment de convivialité musicale en plein air. Programme variété française, latino, swing… Une buvette sera assurée.

