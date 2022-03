Animation musicale: Petits sons pour grandir Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen EUR RDV à la Grange aux paysages tous les lundis matin pour participer à l’atelier d’éveil musical et sonore pour les tout-petits. La démarche de cet atelier est basée sur la musique environnementale, les objets sonores, les matériaux bois, métal, eau, …

