Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Animation musicale : Odehâm Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Animation musicale : Odehâm Sélestat, 3 décembre 2021, Sélestat. Animation musicale : Odehâm Sélestat

2021-12-03 – 2021-12-03

Sélestat Bas-Rhin Vincent Mornas et Cyrille Lecoq invintent à un voyage plein de sensibilité, de tendresse, où vagabondage de l’esprit et lâcher-prise sont les maîtres mots. une musique alliant le bois au métal, l’acoustique à l’électro, le son originel à l’originalité. Une ode à l’âme. Animation musicale sur la place d’Armes Vincent Mornas et Cyrille Lecoq invintent à un voyage plein de sensibilité, de tendresse, où vagabondage de l’esprit et lâcher-prise sont les maîtres mots. une musique alliant le bois au métal, l’acoustique à l’électro, le son originel à l’originalité. Une ode à l’âme. Sélestat

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat