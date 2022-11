Animation musicale – O-tour du sapin

Animation musicale – O-tour du sapin, 7 décembre 2022, . Animation musicale – O-tour du sapin



2022-12-07 – 2022-12-07 Chants classiques revisités ou mélodies d’ailleurs, jouez avec les notes et les mots pour se mettre dans l’ambiance de fin d’année. Chants de Noël avec les bibliothécaires dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville