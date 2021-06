Montivilliers Montivilliers Montivilliers, Seine-Maritime Animation musicale : Les Pousseurs de vents – Cie K Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers Dans le cadre de la saison estivale « Monti’spectacle en bas de chez moi ! » Les Pousseurs de vents : fanfares de trompes visuelles, spectaculaires et déambulatoires. Fanfare polyrythmique de trompes, inspirée des groupes de carnavals haïtiens, Les Pousseurs de ventes balayent la ville de leurs souffles du renouveau.

