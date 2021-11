Issigeac Issigeac Dordogne, Issigeac ANIMATION MUSICALE Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

ANIMATION MUSICALE
Médiathèque Municipale d'Issigeac Chemin des écoliers
Issigeac

2021-11-24

La médiathèque à reçu une valise musicale intitulée "Enfants et musique". Une approche musicale "sons, tonalités, rythmes méconnus" vous sera proposée .Cette valise contenant de nombreux CD, sera mise à la disposition de nos lecteurs jusqu'au 5 janvier 2022. Nous vous attendrons avec vos enfants de 3 à 6 ans. Nous ne pourrons pas accueillir plus de 7 enfants ensemble.

Issigeac

