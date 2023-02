Animation Musicale – HONEY TRACK Casino Partouche de Plouescat Plouescat OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Plouescat

Animation Musicale – HONEY TRACK Casino Partouche de Plouescat, 17 mars 2023, Plouescat OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Plouescat. Animation Musicale – HONEY TRACK 100 Rue de Brest Casino Partouche de Plouescat Plouescat Finistère Casino Partouche de Plouescat 100 Rue de Brest

2023-03-17 – 2023-03-17

Casino Partouche de Plouescat 100 Rue de Brest

Plouescat

Finistère Plouescat En route pour une soirée en compagnie de Gwen et Julie, duo de musiciens passionnés, qui vont vous faire voyager à travers des ballades rocks, pop années 90 et actuelles. +33 2 98 69 63 41 Casino Partouche de Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Plouescat Finistère OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Casino Partouche de Plouescat 100 Rue de Brest Ville Plouescat OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Plouescat lieuville Casino Partouche de Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat ot roscoff, cote des sables, enclos paroissiaux plouescat/

Animation Musicale – HONEY TRACK Casino Partouche de Plouescat 2023-03-17 was last modified: by Animation Musicale – HONEY TRACK Casino Partouche de Plouescat Plouescat 17 mars 2023 100 Rue de Brest Casino Partouche de Plouescat Plouescat Finistère Casino Partouche de Plouescat Plouescat COTE DES SABLES enclos paroissiaux finistère OT ROSCOFF Plouescat

Plouescat OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Plouescat Finistère