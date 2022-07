ANIMATION MUSICALE GOSPEL & SOUL

ANIMATION MUSICALE GOSPEL & SOUL, 16 août 2022, . ANIMATION MUSICALE GOSPEL & SOUL



2022-08-16 21:00:00 – 2022-07-13 3 points de concert (intervention de 30 minutes à chaque point). En attente de compléments d’information, à venir prochainement 3 points de concert (intervention de 30 minutes à chaque point). En attente de compléments d’information, à venir prochainement dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville