2022-11-12 – 2022-11-12 Charleville-Mézières Ardennes 24 24 EUR 75 Avenue Forest 75 FOREST AVENUE Charleville-Mézières Cette première soirée se déroulera le samedi 12 novembre prochain !Au programme :Début de soirée pour s’échauffer : Notre DJ infernal Christophe spécialiste des années 90/2000SYSTEM B en liveA partir de 01h00 : retour de notre DJ infernal50 % années 90 50 % années 2000 !Bar et petite restauration sur place +33 3 24 55 00 00 https://www.75forestavenue.com/evenements/1ere-soiree-902000s Charleville-Mézières

