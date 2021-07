Animation musicale : For the Hackers Montivilliers, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Montivilliers.

Animation musicale : For the Hackers 2021-07-09 18:30:00 – 2021-07-09

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Dans le cadre de la saison estivale « Monti’spectacle en bas de chez moi ! »

For the Hackers : Concert pop-rock-électro.

Depuis toujours, ces artistes indépendants originaires de Dieppe jouent de la musique par passion. Depuis 2021, ces potes d’enfance que sont Arthur (Batterie), Alex (Basse), Romain (Guitare) Axel (Chant – Guitare – Clavier) et David (Clavier – Guitare), aiment se retrouver pour jouer en terrasse, dans les bars enfumés, dans les festivals, en première partie d’une flopée d’artistes (Metronomy, Puggy, Eiffel ou encore Talisco).

En tout, plus d’une centaine de dates. Et à chaque fois, For the Hackers ne passe pas inaperçu avec son univers pop-rock-électro. Quelques professionnels aussi les remarquent : passages en radio et en télé avec leur premier opus « Babyshambles », lauréats Booster et Talents 276 en 2013, prix smac de la Truffe et gagnant du Pic d’Or, en 2017…

C’est sur le toit de leur incroyable tourbus, transformé en scène musicale, qu’ils se produiront à Montivilliers.

Lieu de rendez-vous : dans la cour de l’école Victor Hugo à Montivilliers.

Durée : 75 minutes.

Gratuit.

