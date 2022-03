ANIMATION MUSICALE ET DEGUSTATION D’HUÎTRES Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Restaurant Pizzéria l’Italiano Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Tous les lundis de juillet et août, durant le marché, venez déguster les huîtres proposées par Philippe du Restaurant Pizzéria l’Italiano.Ambiance musicale. Dès 11h – Dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc info@pizza-italiano.fr +33 6 09 07 74 47 https://pizza-italiano.fr/ Droits gérés

