Lille avenue Verhaeren Lille, Nord Animation musicale en plein air avenue Verhaeren Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Animation musicale en plein air avenue Verhaeren, 27 octobre 2021, Lille. Animation musicale en plein air

avenue Verhaeren, le mercredi 27 octobre à 14:00

Venez participer et profiter d’une animation musicale en plein air, en famille ou entre amis, au pied des immeubles de la résidence Verhaeren, rue Henri Barbusse (Faubourg de Béthune) ! Le mercredi 27 octobre, venez écouter des rythmes entrainants de 14h à 17h.

gratuit

Animation musicale en plein air avenue Verhaeren avenue Verhaeren Lille Faubourg de Béthune Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu avenue Verhaeren Adresse avenue Verhaeren Ville Lille lieuville avenue Verhaeren Lille