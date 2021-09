Saint-Benoît Marché couvert Saint-Benoît Animation musicale des Cuivres de l’Est Marché couvert Saint-Benoît Catégorie d’évènement: Saint-Benoît

Marché couvert, le samedi 18 septembre à 09:00 Entrée libre

Faites votre marché au gré des notes des Cuivres de l’Est. Voyage dans La Réunion lontan assuré ! Marché couvert 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00

