Animation musicale déambulatoire “Ça cartoon” Istres, 23 décembre 2021, Istres.

Animation musicale déambulatoire “Ça cartoon” Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres

2021-12-23 16:00:00 – 2021-12-23 18:00:00 Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès

Istres Bouches-du-Rhône

7 personnages élégants vous offrent une comédie musicale de rue, féerique et très swingante, où se mêlent danse, chant et comédie sur les plus grands titres de Walt Disney, remaniés.

Déambulatio n en centre-ville avec la Compagnie Les enjoliveurs

+33 4 42 02 48 30

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres

