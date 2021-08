Vitry-le-François Collégiale Notre-Dame de l'Assomption Marne, Vitry-le-François Animation musicale avec l’orgue de la tribune Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Assistez à l’animation musicale avec l’ancien orgue de l’Abbaye de Trois-Fontaines, sous la conduite d’Antoine Guillemin. Après la découverte de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption et de ses trésors cachés, Antoine donnera voix à l’orgue provenant de l’Abbaye de Trois-Fontaines, un des joyaux de l’église, acquis en 1791 à l’occasion d’une vente de biens nationaux. Construit par le facteur d’orgues Jacques Cochu au cours du XVIIIe, agrandi par Jean Richard en 1788, le buffet garde les traces de ces deux interventions. Jean Salmon, facteur d’orgues vitryat, fut chargé du transfert en 1792. Fortement endommagé durant la dernière guerre, il a été entièrement restauré en 1985.

Gratuit. Entrée libre.

