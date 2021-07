Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Animation musicale avec le groupe Lauak Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Animation musicale avec le groupe Lauak Ciboure, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Ciboure. Animation musicale avec le groupe Lauak 2021-07-22 19:00:00 – 2021-07-22 19:45:00

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure Le Jazz s’invite Place Lannes avec le groupe Lauak Le Jazz s’invite Place Lannes avec le groupe Lauak +33 6 10 75 45 61 Le Jazz s’invite Place Lannes avec le groupe Lauak dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Ciboure Adresse Ville Ciboure lieuville 43.38451#-1.66674