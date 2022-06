Animation musicale avec K.L.T

Animation musicale avec K.L.T, 9 juillet 2022, . Animation musicale avec K.L.T



2022-07-09 – 2022-07-09 Programmé par K.L.T – Ti ar Vro Montroulez Kerne Leon Treger propose un aperçu de ses ateliers de l’année : kan-ha-diskan, gwerzioù et accordéon diatonique. Programmé par K.L.T – Ti ar Vro Montroulez Kerne Leon Treger propose un aperçu de ses ateliers de l’année : kan-ha-diskan, gwerzioù et accordéon diatonique. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville