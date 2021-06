Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Calvados, Douvres-la-Délivrande Animation musicale avec « Fascinatin Grappeli » / Festival « La semaine acadienne 2021 » Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Douvres-la-Délivrande

Animation musicale avec « Fascinatin Grappeli » / Festival « La semaine acadienne 2021 » Douvres-la-Délivrande, 12 août 2021-12 août 2021, Douvres-la-Délivrande. Animation musicale avec « Fascinatin Grappeli » / Festival « La semaine acadienne 2021 » 2021-08-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-12 Tailleville Communauté d’Emmaüs

Douvres-la-Délivrande Calvados Douvres-la-Délivrande Au milieu de la salle de vente des meubles chez Emmaûs un concert unique Fascinating Grappelli est un trio constitué d’Olivier Leclerc au violon, de Jean-Baptiste Gau-dray à la guitare et de Basile Mouton à la contrebasse.

La fraicheur originale de ce concept acoustique est sans nul doute communicative.

Souvent relaxant, parfois excitant et toujours touchant, leur répertoire vous emmènera de Stéphane Grappelli à l’Acadie sans oublier l’inépuisable source d’inspiration que sont pour eux les standards de jazz. Au milieu de la salle de vente des meubles chez Emmaûs un concert unique Fascinating Grappelli est un trio constitué d’Olivier Leclerc au violon, de Jean-Baptiste Gau-dray à la guitare et de Basile Mouton à la contrebasse.

La fraicheur originale de… Au milieu de la salle de vente des meubles chez Emmaûs un concert unique Fascinating Grappelli est un trio constitué d’Olivier Leclerc au violon, de Jean-Baptiste Gau-dray à la guitare et de Basile Mouton à la contrebasse.

La fraicheur originale de… Au milieu de la salle de vente des meubles chez Emmaûs un concert unique Fascinating Grappelli est un trio constitué d’Olivier Leclerc au violon, de Jean-Baptiste Gau-dray à la guitare et de Basile Mouton à la contrebasse.

La fraicheur originale de ce concept acoustique est sans nul doute communicative.

Souvent relaxant, parfois excitant et toujours touchant, leur répertoire vous emmènera de Stéphane Grappelli à l’Acadie sans oublier l’inépuisable source d’inspiration que sont pour eux les standards de jazz.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Douvres-la-Délivrande Étiquettes évènement : Autres Lieu Douvres-la-Délivrande Adresse Tailleville Communauté d'Emmaüs Ville Douvres-la-Délivrande lieuville 49.30723#-0.409