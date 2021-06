Animation musicale Audierne, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Audierne.

Animation musicale 2021-07-06 – 2021-07-06 Près de la Passerelle des Capucins Le Petit Marché,

Audierne Finistère

Animation musicale et déambulation autour du petit marché près de la Passerelle des Capucins : Eric et Thomas Ollu + un troisième musicien. Annulation possible en cas de pluie importante.

eric.ollu@wanadoo.fr +33 2 98 70 08 47

Animation musicale et déambulation autour du petit marché près de la Passerelle des Capucins : Eric et Thomas Ollu + un troisième musicien. Annulation possible en cas de pluie importante.

dernière mise à jour : 2021-06-19 par