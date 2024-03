Animation musicale au kiosque avec la Kaskarot Banda Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, dimanche 21 juillet 2024.

À partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retour au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Créée en 1982 par une bande de copains bien décidés à animer les festivités de la ville, la Kaskarot Banda est une association Luzienne et la banda officielle de Saint-Jean-de-Luz. Aujourd’hui, la Kaskarot Banda c’est avant tout de la bonne humeur et de la gaieté au travers d’une exécution de qualité, avec l’envie permanente de communiquer au public un certain entrain et une joie de vivre bien de chez nous. .

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

