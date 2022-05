ANIMATION MUSÉE DE LA BRODERIE, DE LA MÉTALLURGIE ET DU PATRIMOINE Fontenoy-le-Château Fontenoy-le-Château Catégories d’évènement: 88240

Fontenoy-le-Château 88240 Fontenoy-le-Château 4 EUR Plongez dans un moment d’histoire rendant hommage au travail de centaines de femmes qui ont, dans leurs logements modestes, œuvré à la parure de la haute société internationale. Puis laissez-vous guider jusqu’à la salle consacrée au travail des hommes dans les forges et tréfileries des environs.

Au fil de votre parcours, des pièces uniques vous seront dévoilées, réalisées par des femmes qui, dans leur cuisine, brodaient jusqu’à 15 heures par jour pour les têtes couronnées du monde entier.

N’oubliez pas de faire une pause dans la salle consacrée à la métallurgie afin de découvrir le travail des hommes de la Pipée, ou du Moulin Cotant qui fabriquaient des clous et des couverts, et souvent réalisaient les tâches ménagères que leurs épouses ne pouvaient accomplir tant le travail de la broderie les accaparait.

Enfin, des personnages emblématiques de ce village : Gilbert, le poète et Julie Victoire Daubié, la première bachelière de France vous conteront leurs histoires.

Durant ce week-end partez à la rencontre de notre invité Sylvie Joannès qui vous proposera des Créations d’objets brodés . claire.prevot@orange.fr +33 3 29 94 24 26 Fontenoy-le-Château

