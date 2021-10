Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Animation Murder Party Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sauzé-Vaussais

Animation Murder Party Sauzé-Vaussais, 30 octobre 2021, Sauzé-Vaussais. Animation Murder Party Médiathèque La Fabrik 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais

2021-10-30 – 2021-10-30 Médiathèque La Fabrik 1 Rue du Baron

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres Sauzé-Vaussais Animation Murder Party Samedi 30 octobre à 19h À la médiathèque La Fabrik à Sauzé-Vaussais Public ado/adulte Gratuit Renseignements et inscriptions :

05 49 29 56 61

mediatheque@sauzevaussais.fr Animation Murder Party Samedi 30 octobre à 19h À la médiathèque La Fabrik à Sauzé-Vaussais Gratuit Renseignements et inscriptions :

05 49 29 56 61

mediatheque@sauzevaussais.fr +33 5 49 29 56 61 Animation Murder Party Samedi 30 octobre à 19h À la médiathèque La Fabrik à Sauzé-Vaussais Public ado/adulte Gratuit Renseignements et inscriptions :

05 49 29 56 61

mediatheque@sauzevaussais.fr Pixabay

Médiathèque La Fabrik 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Autres Lieu Sauzé-Vaussais Adresse Médiathèque La Fabrik 1 Rue du Baron Ville Sauzé-Vaussais lieuville Médiathèque La Fabrik 1 Rue du Baron Sauzé-Vaussais